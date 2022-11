Blut spenden in der Moschee: Aktion der Ahmadiyya-Gemeinde Waiblingen am 8.11.

Im Rahmen des regionalweiten Projekts „Muslime spenden Blut“ lädt die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation Waiblingen am Dienstag, 8. November, von 14 bis 18 Uhr zu einer Blutspende-Aktion in die neue Nasir-Moschee in Waiblingen ein.

Zeichen für ein gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein setzen

Die Aktion wird in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ermöglicht. Mit dem Motto „Muslime spenden Blut“ möchten die Mitglieder der Jugendorganisation eigenen Angaben zufolge nicht nur zu einer lebensrettenden Maßnahme animieren, sondern auch ein Zeichen für ein gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein setzen. An der Aktion kann selbstverständlich jeder – unabhängig von der Glaubensrichtung – vorbeikommen und Blut spenden.

Die Aktion findet in der Nasir-Moschee, Innerer Weidach 10, statt. Die Nasir-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde liegt direkt neben dem neuen Park-and-ride-Parkhaus am Bahnhof. Mit dem Bau der muslimischen Gebetsstätte hatte die Waiblinger Gemeinde im August 2019 angefangen.