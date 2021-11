Kaum dass am Samstag im Waiblinger Stadtgraben der Unverpackt-Laden „b:ohne“ zum ersten Mal seine Tür geöffnet hatte, gaben sich die Kunden auch schon in einem steten Strom die Klinke in die Hand. Zwei Jahre hatten die Initiatorinnen einen Laden gesucht. Der erste Kunde, berichtete Mitinhaberin Martina Mohr, habe sogar schon an der noch verschlossenen Ladentür gewartet. Es habe sich um einen Stammkunden gehandelt, der auch schon der Erste an ihrem Marktstand unter den Rathausarkaden gewesen