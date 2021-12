Brand in Hohenacker: Familie muss sich auf zwei Städte aufteilen - und sucht eine Wohnung

Nach dem Brand in einem Haus in der Straße "Im Raisger" in Hohenacker hat sich die Familie geäußert. „Wir haben nur noch das, was wir anhatten", so die Mutter, die mit Mann und Kindern in dem Haus zur Miete wohnte, am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion.

Kleidung und Möbel seien durch den Rauch unbrauchbar. Die Spendenbereitschaft in der Nachbarschaft und im Netz ist groß: Besonders Kleidung und Spielzeug für die jüngeren Kinder nimmt die Familie, die nicht namentlich genannt werden möchte, gerne an. Was sie selbst nicht brauchen kann, will die Mutter an Bedürftige weiterleiten, sagt sie.

Sie bittet, Spenden nicht einfach vorbeizubringen, sondern Kontakt aufzunehmen, und zwar unter spende-hohenacker@gmx.de.

Sie leben nun bei den Großeltern - in verschiedenen Städten

Noch wichtiger wäre natürlich eine Wohnung. Aktuell haben sie sich aufgeteilt: Die Mutter, der älteste Sohn und die Katze sind bei den Großeltern mütterlicherseits untergekommen. Der Vater mit den beiden jüngeren Kindern bei seinen Eltern. Entfernung: über 30 Kilometer.

Bis im Haus nach dem Feuer alles renoviert ist, kann es nach Einschätzung der Familie fünf Monate dauern. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache. Nach aktuellem Stand könnte die Sauna das Feuer ausgelöst haben. Auf Brandstiftung deutet derzeit nichts hin.