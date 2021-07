Nachdem es gestern Vormittag (28. Juli) in einem Firmengebäude in der Heerstraße gebrannt hat, sind die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kam, weiter unklar. „Es gibt aber bislang keine Hinweise auf strafbares Handeln“, informiert Polizei-Pressesprecher Robert Kreidler.

Bei der Firma, die die auf das Testen von Fahrzeugen und auch von neuen Technologien in Fahrzeugen spezialisiert ist, löste am Mittwoch gegen 9.30 Uhr eine Brandmeldeanlage aus: In einer Messkabine für