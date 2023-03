Brennholz-Versteigerung Bittenfeld (01.04.): Was der Festmeter mindestens kostet

Die Nachfrage nach Brennholz ist wegen der hohen Kosten für andere Energieträger stark gestiegen – und das wirkt sich auch längst auf die Preise aus. Bei der geplanten Brennholz-Versteigerung am Samstag, 1. April 2023, in Bittenfeld liegen die festgelegten Mindestgebote für den Festmeter Buche und Eiche schon über den Preisen, die bei der Versteigerung im Jahr 2022 im Durchschnitt erzielt wurden – und zwar deutlich.

Eichenholz: Prozentuale Preissteigerung noch höher als bei der Buche

Fürs Buchenholz konnte die Stadt Waiblingen 2022 einen Durchschnittspreis von 72 Euro pro Festmeter erhalten, beim Eichenholz 57 Euro. Das war im Vergleich zu heute ein Schnäppchen. Revierförster Andreas Münz geht 2023 mit ganz anderen Mindestgeboten ins Rennen: „Der Mindestpreis für Buche wird 80,25 Euro, für Eiche 75 Euro je Festmeter sein.“ Gerade bei der Eiche sind die Preissteigerungen massiv.

2022 wurden bei der Versteigerung in Bittenfeld 13.847 Euro eingenommen

Bei der vergangenen Versteigerung am 9. April 2022 in Bittenfeld wurden allein an diesem einen Samstag 93 Festmeter Eichenbrennholz, 119 Festmeter Buchenholz, zwei Flächenlose und etwas Laubholz versteigert. Der Gesamterlös lag bei 13.847 Euro. Sechs Flächenlose wurden damals nicht gleich versteigert, sie konnten aber nachträglich telefonisch noch erworben werden. Ein Flächenlos ist nichts anderes als eine markierte Fläche, in der die Käufer alles herumliegende Brennholz einsammeln können.

Auch 2023 plant Andreas Münz bei der Versteigerung in Bittenfeld rund acht Flächenlose ein. „Diese werden dieses Jahr bei der großen Nachfrage sicher beboten und ersteigert werden“, ist sich der Revierförster sicher. Mindestgebot: 30 bis 50 Euro je Flächenlos. Welche Mengen 2023 in Bittenfeld genau versteigert werden, kann Andreas Münz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen – schließlich wird das Holz erst in den nächsten drei Wochen geschlagen. „Dann stehen erst die Mengen fest. Aber es wird voraussichtlich Holz in ähnlicher Menge wie 2022 zum Verkauf angeboten werden können.“

Klar ist, dass die Durchschnittspreise höher sein werden als 2022. Der Gesamterlös für die Stadt ist laut dem Revierförster jedoch von der Menge des eingeschlagenen Holzes abhängig – und diese wiederum steht erst eine Woche vor der Versteigerung am 1. April fest.

Holz können nur Personen mit anerkanntem Motorsägenkurs erwerben

Treffpunkt für die Versteigerung ist um 13 Uhr im Oberen Zuckmantel an der ehemaligen Deponieeinfahrt, das Brennholz kann eine Woche vorher besichtigt werden. Das Buchen- und Eichenbrennholz wird wieder am Waldweg liegen. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, wird darum gebeten, möglichst mit dem Rad oder zu Fuß zur Versteigerung zu kommen. Bewirtet wird vor Ort wie immer von den Bittenfelder Jägern. Die Versteigerung startet an der ehemaligen Deponieeinfahrt. „Ich laufe mit den Interessenten von Polter zu Polter und nehme die Angebote an“, erläutert Andreas Münz. So könne jeder sehen, was er kauft. „Das Höchstgebot bekommt von mir den Zuschlag.“ Erworben werden kann das ersteigerte Holz aber nur mit einem Nachweis eines anerkannten Motorsägenkurses. Eine Kopie genügt hierfür.