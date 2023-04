Brennholz-Versteigerung in Waiblingen-Bittenfeld: 200 Besucher und stolze Preise

„Wenn du hier dein Brennholz kaufst, dann heizt es sogar mehr als einmal“, war sich ein älteres Ehepaar einig. „Zum ersten Mal, wenn du es hier im Wald sägst und herrichtest, dann beim Spalten und Stapeln zum Trocknen, und schließlich im Ofen.“ Sie selbst, stellten sie allerdings klar, seien lediglich als Zaungäste hier. Ihr „Häusle“ werde in der kalten Jahreszeit mit Öl wohlig warm gehalten.

Fast doppelt so viele Besucher wie im letzten Jahr

Am Samstagnachmittag war bei der traditionellen Brennholzversteigerung im Distrikt „Oberer Zuckmantel“ zunächst einmal Frösteln angesagt.

Schuld daran trug das garstige, nasskalte Wetter. Dennoch, so die Schätzung von Revierförster Andreas Münz, hatten an die zweihundert Menschen den Weg zu dem Versorgungszelt gefunden, das die Bittenfelder Jägerschaft aufgebaut hatte, um die Hungrigen und Durstigen mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen sowie Erfrischungsgetränken zu versorgen - fast doppelt so viele Besucher, wie im vergangenen Jahr, konstatierte Münz: „... und dies trotz des abweisenden Wetters“. Er hätte eigentlich gedacht, dass sich diesmal tatsächlich nur diejenigen auf den Weg machen werden, die tatsächlich ernsthaftes Interesse daran haben, Brennholz zu ersteigern.

Preise „legendär“ nach oben geschnellt, alles verkauft

Am Ende des Tages strahlte auch Förster Münz. „Unglaublich, geradezu legendär“ seien die Preise nach oben geschnellt, begeisterte er sich. Das angebotene Holz sei restlos verkauft worden, lautete sein Fazit. Die Gesamtholzmenge habe ungefähr der des Vorjahres entsprochen. Die Einnahmen aus der Versteigerung beliefen sich auf insgesamt 20.604 Euro; im Vorjahr seien es 13.847 Euro gewesen.

Verkauft habe man an diesem Tag 88 Festmeter Buchenbrennholz in langer Form zum Durchschnittspreis von 112 Euro je Festmeter - 2022 seien es 119 Festmeter zu 73 Euro gewesen. Dazu seien 118 Festmeter Eichenbrennholz in langer Form zum Durchschnittspreis von 88 Euro je Festmeter gekommen; 2022 seien es 93 Festmeter bei 57 Euro gewesen. Neun Flächenlose erbrachten einen Durchschnittspreis von 40 Euro je Los, das teuerste Flächenlos erhielt für 75 Euro den Zuschlag.

Wer Holz ersteigert, muss einiges beachten

Und dabei war der Weg von der Kreisstraße 1849 zur Versteigerung in die Natur hinein gar nicht einfach zu finden. Keine Markierung und kein Wegweiser halfen beim Orientieren, und Abstellplätze am Rand der Feldwege und im Wald selbst waren da ebenfalls eher rar gesät. Für diejenigen, die ihren fahrbaren Untersatz in Bittenfeld beim Friedhof abgestellt hatten, half es, sich einer der Spaziergängergruppen anzuvertrauen und mit dieser ins Unbekannte vorzustoßen.

Bevor die eigentliche Versteigerung losging, legte Andreas Münz die gültigen Spielregeln fest: Gesteigert wurde um die einzelnen „Polder“ in Euroschritten. Nach dem Zuschlag stellte Veronica Franco, die Bittenfelder Ortsvorsteherin, die jeweilige Rechnung aus. Sie muss innerhalb von vier Wochen bezahlt werden. Mit dem Zuschlag geht das Risiko des Verlusts auf den Erwerber über. Er hat das Holz bis zum 31. Mai aus dem Wald heraus zu schaffen. Dafür dürfen lediglich die bereits vorhandenen Wege und Rückegassen befahren werden, um den Waldboden zu schonen. Mit Kettensägen darf nur in Schnittschutzkleidung und mit Kettensägenschein gearbeitet werden; die Sägen dürfen nur mit biologisch abbaubarem Öl betrieben werden.

Besitzer eines Sägewerks ersteigert ersten Posten

Schließlich sei der Forstbetrieb zertifiziert, und das lasse man sich nicht kaputtmachen, betonte Münz. Was den Schein anbelange, die meisten der Anwesenden seien ihm ja persönlich bekannt, aber wenn er bei jemandem Zweifel habe, dann lasse er sich den Schein vorlegen. Was die ausgelobten Flächenlose anbelange, so dürfe ausschließlich auf dem Boden liegendes Holz aufgesammelt und abgefahren werden. Stehende abgestorbene Stämme habe man aus gutem Grund belassen. Sie dienten Waldbewohnern wie Spechten oder Fledermäusen als Behausung und dürften nicht gefällt werden.

Den ersten Polder ersteigerte dann der Bittenfelder Timo Köppen, Besitzer eines kleinen Sägewerks. Es handelte sich um 2,1 Festmeter Robinien. Dies sei nicht einfach nur Brennholz, zeigte er sich mit seinem Kauf überaus zufrieden. Aus entsprechend dickem Stammholz ließen sich handwerklich weiter bearbeitbare Scheiben herausschneiden; weiter sehe er Potenzial für Pfähle und Pfosten, wofür die Robinie ja aufgrund ihrer Zähigkeit und Resistenz gegen Schädlinge und Feuchtigkeit bekannt sei.