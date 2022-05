Nach einem ereignisreichen letzten Wochenende mit zahlreichen Hocketse werden auch an diesem Wochenende (6. bis 8. Mai) wieder einige Veranstaltungen angeboten, die zum Stöbern und Entspannen in Waiblingen, Kernen und Weinstadt einladen. Der vorerst angesagte Regen ist nach dem Stand am Freitagmorgen erst einmal der Sonne gewichen und einem Kaffee oder einem Spaziergang bei schönem Wetter steht nichts mehr im Wege.

Für Frühlingsgefühle könnte am Freitag, 6. Mai, das Frühlingskonzert