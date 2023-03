Bugi in Waiblingen-Hegnach: Verein stemmt Schulkindbetreuung an der Burgschule

Immer wieder erlebt es Rektorin Elke Kienzle-Simon, dass Eltern von der Burgschule Hegnach denken, dass die dortige Ganztagsbetreuung von der Stadtverwaltung organisiert wird – doch das macht seit 20 Jahren ein Verein engagierter Ehrenamtlicher. Die Burgschul-Ganztages-Initiative, kurz Bugi, hat eine Sonderstellung innerhalb der Stadt. Es gibt ein eigenes Gebührenmodell, der Verein hat aktuell 174 Mitglieder – und alles begann vor mehr als 20 Jahren mit dem Wunsch einiger Eltern.

Erste Unterstützung vom Verein Spielraum

Als Elke Kienzle-Simon Ende des Jahres 2000 als Rektorin in Hegnach anfing, gab es eine Frühbetreuung von 7 bis 8 Uhr und eine Betreuung nach Unterrichtsschluss bis 13 Uhr. Bereits 2001, erzählt die Rektorin, seien Eltern mit dem Wunsch auf sie zugekommen, an der Burgschule mehr als nur eine Kernzeitbetreuung anzubieten. Die Stadtverwaltung, erzählt Elke Kienzle-Simon, habe aber damals gesagt, dass sie keinen Bedarf sehe. Die Schulleiterin las dann, dass das Land Geld für die Betreuung gibt, sofern ein Verein dies beantragt. Elke Kienzle-Simon bekam von Ute Kniesel, der Vorsitzenden des Vereins Spielraum, Unterstützung – und am 17. März 2003 konnte schließlich der Kroko-Kids-Klub starten, der Vorläufer der Bugi. Dieser bot nun auch ein Mittagessen, eine Hausaufgabenbetreuung und eine längere Betreuungszeit an.

Als der Spielraum sich nach der Gründungszeit zurückzog, wurde kurzerhand im September 2004 der Förderverein der Burgschule Hegnach gegründet. Wieder war es Rektorin Elke Kienzle-Simon, die das Ganze anschob, mit Hilfe von engagierten Eltern. Bis heute ist die Schulleiterin Zweite Vorsitzende des Vereins. „Wir treffen uns mindestens einmal im Monat, um alles zu besprechen.“ Vieles hat der Verein seither angeschoben, unter anderem auch den Schulanbau, durch den die Bugi deutlich mehr Platz bekam. Der Verein trat als Bauherr auf, die Stadt mietet seither alles – ein ungewöhnliches Konstrukt, das sich laut der Rektorin aber bewährt hat.

Das Mittagessen kommt von der Diakonie Stetten

„Es waren sieben Kinder am Anfang“, erinnert sich Renate Engelhardt, die seit der ersten Stunde des Kroko-Kids-Klubs vor 20 Jahren als Betreuerin dabei ist. Dort, wo heute die beiden Küchenhilfen das Mittagessen im Konvektomaten zubereiten, war früher ein ganz schmaler Raum, in dem die Kinder ihre Mahlzeit zu sich genommen haben. Heute wird in mehreren Räumen im sogenannten gelben Pavillon gegessen, die Menüs werden dabei seit vielen Jahren von der Diakonie Stetten geliefert.

Stefanie Bihlmaier leitet seit langem die Bugi. Sie hat eine Stellvertretung, dazu gibt es sieben weitere Betreuungskräfte, die beiden Küchenhilfen und Swantje-Eileen Stidinger, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Burgschul-Ganztages-Initiative leistet. 18 FSJ-Kräfte waren bislang seit der Gründung im Einsatz, wie Renate Engelhardt fein säuberlich notiert hat. 137 Kinder besuchen mittlerweile die Bugi, das ist unter den knapp 200 Grundschülern eine durchaus hohe Quote. Verpflichtend ist die Bugi nicht, denn die Burgschule ist immer noch eine offene Ganztagsschule.

In den Oster-, Pfingst-, Faschings- und Herbstferien hat die Bugi von 7 bis 16 Uhr geöffnet. „Wir haben quasi so eine Art Ferienbetreuung mit wechselndem täglichen Programm“, sagt Stefanie Bihlmaier. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Bugi geschlossen, ebenso vier Wochen lang in den Sommerferien – hier ist nur in der ersten und sechsten Ferienwoche Betrieb.

Eltern können für ihre Kinder sehr flexible Betreuungszeiten nutzen

Gebucht werden kann die Bugi flexibel, von einem Tag bis maximal fünf Tage in der Woche ist alles möglich. Ein Tag pro Woche kostet inklusive Frühbetreuung und Mittagessen mit Betreuung bis 14.30 Uhr insgesamt 26 Euro, für zwei Tage fallen 52 Euro an, für drei Tage 78 Euro. Für vier Tage müssen 104 Euro bezahlt werden, für fünf Tage 130 Euro. Kinder, deren ältere Geschwister aktuell ebenfalls die Bugi besuchen, erhalten 20 Prozent Rabatt – allerdings nur bei einem Besuch von vier oder fünf Tagen.

Für die Kinder, die zusätzlich noch von 14.30 Uhr bis 16 Uhr bleiben, zahlen Eltern noch etwas dazu. Die Gebühr hängt davon ab, wie viele Tage hier pro Woche in Anspruch genommen werden. Ein einzelner Tag kann für 2,50 Euro gebucht werden, dabei ist es möglich, dass Mütter oder Väter einen Tag davor anrufen, zum Beispiel wenn sie selbst dringend zum Arzt müssen. Auch können die Kinder nur in die Frühbetreuung geschickt werden – und auch hier sind wieder einzelne Tage für 2,50 Euro buchbar. Wer nicht Mitglied im Förderverein ist, dem wird zusätzlich eine Verwaltungspauschale von 15 Euro pro Monat berechnet.

In der Bugi gibt es für die Kinder auch verschiedene AGs, vom Backen über Fußball, Tennis und Schwimmen bis zum Reiten. Am Anfang, erinnert sich Rektorin Elke Kienzle-Simon, zahlten Eltern für eine AG zehn Euro pro Halbjahr. Die Betreuungskräfte, sagt die Schulleiterin, hätten damals allerdings nur einen Stundenlohn von sieben Euro erhalten. „Mehr konnten wir nicht bezahlen.“ Schön findet Elke Kienzle-Simon das Miteinander in der Hegnacher Bugi. Es zeigt sich für sie dadurch, dass auch bei Krankheitsfällen jeder für jeden einspringen würde. Betreuungskräfte würden dann auch mal in der Küche helfen. „Es ist ein gemeinsamer Spirit.“

Bugi in Hegnach braucht eigentlich einen weiteren Raum

Mit Blick auf die Zukunft bräuchte die Bugi indes bald einen weiteren Raum. Gerade in den Wintermonaten macht sich laut der Rektorin die Enge bemerkbar. „Wir platzen aus allen Nähten.“