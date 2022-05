„Bunt statt Braun“ 2022: Querdenker im Fokus - und sieben Bands beim Festival

Anfang Juli 2022 findet in Waiblingen wieder die „Bunt statt Braun“-Jugendkulturwoche statt. Es geht etwa darum, „wie Parallelwelten und Verschwörungsmythen entstehen und funktionieren und was Schwarz-Weiß-Denken bewirkt“, so das Kulturhaus Schwanen. Beim „Bunt statt Braun Festival“ spielen zum Abschluss sieben Bands.

„Wir sind hoffentlich am Ende der Corona-Krise angelangt“, sagt Cornelius Wandersleb vom Schwanen. „Die Problematik, die sich in ihrem Verlauf aufwarf, von Straftaten gegen Polizeibeamte über Verschwörungsmythen bis hin zu Entsolidarisierungstendenzen, hat es vorher schon gegeben. Sie sind nun aber wie in einem Brennglas sichtbar geworden und werden gesellschaftlich noch über eine lange Zeit hinweg aufgearbeitet werden müssen.“

Vortrag von ZVW-Journalist Alexander Roth

„Was uns verbindet“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe, die 2005 aufgelegt wurde und heuer von Montag, 4. Juli, bis Samstag 9. Juli zum siebzehnten Mal im Schwanen stattfindet. Nun hat Wandersleb mit Mona Franke von der Fachstelle „DeRex“ (Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention) des Kreisjugendamtes das Programm vorgestellt:

Eröffnet wird „Bunt statt Braun“ 2022 am Montag, 4. Juli, um 19 Uhr mit einem Kurzvortrag von Alexander Roth , dem stellvertretenden Leiter der ZVW-Online-Redaktion, der über Themen wie Rechtsextremismus, Querdenker und Verschwörungserzählungen berichtet. Unter dem Titel „Gesellschaft mit begrenzter Haltung“ wird er ausführen, warum eine der Lehren der Corona-Krise darin bestehen muss, dass es wichtiger denn je ist, sich unsere gemeinsamen Werte bewusst zu machen und zu lernen, zu verteidigen, was die Gesellschaft verbindet und - so die Vorankündigung - „wieso es manchmal etwas Intoleranz braucht, um als Gesellschaft tolerant zu bleiben.“

Gleichzeitig wird am Montag die Plakat-Ausstellung „Corona - Gefahr, Krise oder Chance für die Gesellschaft?" eröffnet. Die Plakate stammen von Schülern, die bei einem Wettbewerb gewonnen hatten, aber auch vom Kolping-Berufskolleg für Grafik-Design in Stuttgart. Die Ausstellung im 1. Obergeschoss des Schwanen ist dann bis zum 27. Juli zu sehen.

Höhepunkt und krönender Abschluss der Woche wird das inzwischen schon legendäre „Bunt statt Braun Festival“ am Samstag, dem 9. Juli. Nach den positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres, so Wandersleb, wird es wiederum nicht im Saal des Schwanen, sondern als Open-Air-Veranstaltung auf der Schwaneninsel stattfinden. Auf der Bühne werden zwischen 18 und 23 Uhr sieben junge Bands auftreten, um musikalische Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt zu setzen. Bei den Bands handelt es sich um die Schulbands der Winnender Albertville-Realschule, der Gemeinschaftsschule Korb, der Hermann-Hesse-Realschule Schmiden und der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule Welzheim sowie um drei junge Bands, die nach einem deutschlandweiten Bewerbungsverfahren den Zuschlag erhielten. Sie sollen noch bekanntgegeben werden. Das Festival wird laut Cornelius Wandersleb - anders als früher - nicht in Form eines Wettbewerbs organisiert sein, sondern allen drei außerschulischen Bands winke ein betreuter Tag in einem professionellen Tonstudio.

Zwischen diesen beiden Klammern hat das „Bunt statt Braun“-Team ein breitgefächertes Angebot an Filmaufführungen, Workshops, Ausstellungen und Vorträgen gepackt, das sich an Kinder und Jugendliche der Klassen 4 bis 12 richtet und Themen wie Hatespeech, Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und Verschwörungsmythen bearbeitet.