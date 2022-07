"Bunt statt Braun" in Waiblingen: Warum unsere Toleranz Grenzen haben muss

Hinweis vorab: Beim folgenden Text handelt es sich um die Eröffnungsrede der "Bunt statt Braun"-Jugendkulturwoche in Waiblingen in der Manuskript-Fassung.

Ein herzliches Willkommen zu „Bunt statt Braun“ im wunderschönen Waiblingen. Vielen Dank an das Organisationsteam für die Einladung, es ist mir eine große Ehre, hier und heute eröffnen zu dürfen.

"Bunt statt Braun“ steht für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Und jetzt stellt man zur Eröffnungsrede jemanden hin, der sagt: Die Toleranz muss aber auch Grenzen haben. Wir tolerieren uns sonst um Kopf und Kragen.

Toleranz-Paradoxon nach Karl Popper

Jetzt kann ich Sie in einer Hinsicht beruhigen: Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ein viel klügerer Mann, der Philosoph Karl Popper, hat das – wie er es nannte – „Paradoxon der Toleranz“ schon während des zweiten Weltkriegs erkannt und beschrieben.

Die zwei wichtigsten Sätze, um es zu verstehen, lauten meiner Meinung nach: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“

Und jetzt, wo Sie vielleicht schon ein bisschen beruhigt sind, werde ich auch noch versuchen, Sie zu überzeugen. Davon, dass Poppers Worte auch heute noch gelten.

Politiker als Feindbild – nicht nur in der Querdenker-Szene

Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise werden Menschen bedroht, die sich politisch engagieren. Ihre Namen landen auf Feindeslisten der rechtsextremen Szene, auf Querdenker-Demos werden sie in Sträflingskleidung gezeigt, in Telegram-Kanälen diskutiert man ihre Ermordung.

Wir leben in einer Zeit, in der Menschen mit Fackeln vor Wohnhäuser ziehen und Kinderzimmer mit Taschenlampen ausleuchten. In der Redebeiträge durch ohrenbetäubenden Lärm unmöglich gemacht werden oder Auftritte direkt durch Buttersäure-Anschläge verhindert werden. Wer sich politisch engagiert, lebt gefährlich.

Ich weiß aus meinen jahrelangen Recherchen zu diesem Thema, dass nicht alle offen darüber sprechen. Aus Angst. Dass Menschen darüber nachdenken, ob ihr Engagement den Terror wert ist, den es nach sich zieht. Und man sich sorgt, ob den Job überhaupt noch jemand machen will.

Aber wie wollen wir Vielfalt, Offenheit und Toleranz bewahren, wenn wir schon am Bewahren der Demokratie scheitern?

Holocaust-Verharmlosung und Menschenverachtung

Das Problem betrifft natürlich bei weitem nicht nur politisches Engagement. Viel zu lange schon werden Menschen wegen ihres Geschlechts, ihres Aussehens, ihrer Sexualität, ihrer Religion, ihrer Einstellung oder ihres Berufs gehasst, bedroht und ermordet.

Es ist bizarr, dass Querdenker, Rechtsextremisten und andere Feinde der Demokratie sich in eine Linie mit diesen Menschen stellen wollen. „Ich bin Sophie Scholl“ heißt es da beispielsweise. Die Widerstandskämpferin Sophie Scholl wurde im Alter von 21 Jahren von den Nazis hingerichtet. Auch die Querdenker behaupten, sie seien „politisch verfolgt“. Sie wähnen sich vom Staat „terrorisiert“, angeblich weil sie zu den sogenannten „Andersdenkenden“ gehören.

Nun ist es tatschlich so, dass ich nie auf den Gedanken käme, das Leid von sechs Millionen systematisch ermordeten Juden mit der Corona-Schutzimpfung zu vergleichen, wie es die „Andersdenkenden“ des Öfteren tun. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die menschenverachtende Ideologie dieser Menschen sich nicht mehr im Rahmen des elementarsten Regelwerks unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens bewegt: dem Grundgesetz.

Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar"

Das ist noch so ein Text, den ich Ihnen, neben Karl Popper, ans Herz legen möchte. Auf Querdenker-Demos sieht man manchmal Buchausgaben davon. „Wir für das Grundgesetz“ lautet ein zentraler Slogan der „Querdenken“-Initiativen. Das Grundgesetz wird hochgehalten – also tatsächlich, metaphorisch eher weniger – oder, wie vor ein paar Monaten in Stuttgart, es wird verbrannt.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es direkt im ersten Artikel. Und genau diese Würde interessiert Extremisten kein Stück. Sie verletzen sie, wie andere Menschen atmen. Aber auch die folgenden Grundrechte werden von Demokratiefeinden mit Füßen getreten.

Was Rechte von Rechten halten

„Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ – aber wehe, Christian Drosten will mit seiner Familie irgendwo Urlaub machen. Dann wird auf Telegram dorthin mobilisiert, bis die Polizei anrücken muss.

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ – aber wehe, jemand setzt sich für Geflüchtete ein. Dann wird Munition gehortet, Leichensäcke und Ätzkalk bestellt. Oder solange die Meute aufgehetzt, bis irgendjemand zur Waffe greift.

„Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern […]“ – ein Grundrecht, auf das sich Extremisten lautstark berufen. Und dabei Meinungsfreiheit auch gerne mal mit Widerspruchsfreiheit verwechseln. Ein Grundrecht, dass sie selbst nur gelten lassen, wenn die Meinung, die geäußert werden soll, ihrer eigenen nicht widerspricht.

Pressefreiheit: "Ich kann darüber nicht mehr lachen"

Von Pressefreiheit fange ich lieber gar nicht erst an. Ich stand nur wenige Meter daneben, als die Faust eines angetrunkenen Querdenkers im Gesicht eines Kollegen anschaulich verdeutlichte, was die Szene von diesem Grundrecht hält.

Die absurdeste Anekdote dazu ist aber vermutlich folgende: Es gab in Winnenden eine „Mahnwache Grundgesetz“. Deren Mit-Initiator forderte, man müsse die Presse stilllegen. Er kam wohl nur bis Artikel 4.

Ich kann darüber schon länger nicht mehr lachen.

Offenes Ohr für besorgte (Reichs-)Bürger

Leute, die so denken, sitzen In Talkshows, wo sie als „besorgte Bürger“ ihren menschenverachtenden Unsinn vor einem Millionenpublikum ausbreiten dürfen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lud während der Corona-Krise Querdenker und Reichsbürger zum Gespräch, nachdem sie vorher Beleidigungen und Drohungen ausgestoßen hatten. Politische Partizipation als Belohnung, sozusagen.

Vor den Toren der Parlamente, ob in den USA oder bei uns in Deutschland, stehen Menschen, die unsere Welt brennen sehen wollen. Sie stürmen, teils eingelassen von gewählten Volksvertretern, durch die Flure der Demokratie und versprühen ihren Hass. Oder sie greifen gleich selbst nach der Macht.

Warum wir uns jetzt wehren müssen

Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Menschen gewinnen. Denn die Gesellschaft, die ihnen vorschwebt, ist keine, in der wir leben möchten.

Wir dürfen nicht unendlich tolerant sein. Unsere Toleranz muss Grenzen haben. Das Grundgesetz markiert eine solche Grenze. Die allgemeinen Menschenrechte auch.

Wir dürfen nicht weghören, wenn in der Bahn jemand rassistisch beleidigt wird oder wir sexistische Sprüche hören. Nicht den Mund halten, wenn auf der Familienfeier beim Bier gegen Geflüchtete oder trans Menschen gehetzt wird. Nicht wegsehen, wenn jemand geschlagen wird, weil er einen Davidstern um den Hals trägt oder mit einem geliebten Menschen Händchen hält.

Jedes Mal, wenn wir nichts tun, den Mund halten, wegsehen, helfen wir den Intoleranten dabei, die Toleranz abzuschaffen. Stück für Stück. Bis es irgendwann zu spät ist.

Lassen wir es nicht so weit kommen.