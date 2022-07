Bus 208 in Waiblingen: Donnerstags (21.7.) Umleitung wegen "Kleiner Marktmusik"

Bei der Buslinie 208 gibt es am Donnerstag, 21. Juli, in Waiblingen eine Umleitung – und zwar wegen der 43. Kleinen Marktmusik, die nach der Corona-Pause wieder auf dem Marktplatz in Waiblingen stattfindet. Das teilt das Waiblinger Unternehmen Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) mit.

Die Linie 208 fährt wegen der Veranstaltung von 16 Uhr an bis Betriebsende zusätzlich zur bestehenden Umleitung Richtung Galgenberg (Waiblingen erfrischt) auch eine Umleitung Richtung Waiblingen Bahnhof.

Richtung Galgenberg (Umleitung Waiblingen erfrischt): Über die Schmidener Straße, Stadtmitte und Bürgerzentrum werden die Haltestellen Stadtmitte und Bürgerzentrum (Remsbrücke) bedient. Folgende Haltestellen entfallen: Rathaus, Schwanen.

Richtung Bahnhof (zusätzliche Umleitung - Kleine Marktmusik): Über Bürgerzentrum, Stadtmitte und Schmidener Straße werden die Haltestellen Bürgerzentrum (Remsbrücke) und Stadtmitte mitbedient. Folgende Haltestellen entfallen: Schwanen, Marktgasse.

Die Kleine Marktmusik findet dieses Mal am Donnerstag, 21. Juli 2022, von 20 Uhr auf dem von beleuchteten Fachwerkhäusern umrahmten Marktplatz statt. Eröffnet wird der Abend durch das Jugendorchester des Städtischen Orchesters. Danach zeigt „“Saxissimo“, das Saxofon-Ensemble der Musikschule Unteres Remstal, unter der Leitung von Ruth Sabadinowitsch sein Können. Als Letztes tritt das Große Blasorchester des Städtischen Orchesters auf. Bereits von 19.30 Uhr an bewirten die Mitglieder des Städtischen Orchesters die Besucher. Der Eintritt ist frei.

Am Abend des 21. Juli 2022 ist zusätzlich von 19 bis 22 Uhr die Durchfahrt durch die Kurze Straße gesperrt. Veranstalter der Kleinen Marktmusik sind die Stadt Waiblingen und das Städtische Orchester.