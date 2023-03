Bus in Waiblingen: Barrierefreier Haltestellen-Umbau in Beinstein verzögert sich

Eigentlich hätte schon am Montag (6.3.) der Umbau der Bushaltestelle Endersbacher Straße in Beinstein beginnen sollen. Doch von Bauarbeiten und der angekündigten Umleitung durch die Rathausstraße war zunächst keine Spur. Der Grund: das Wetter. In Absprache haben die Stadt Waiblingen und das beauftragte Bauunternehmen den Beginn der Arbeiten wegen des für die kommenden Tage angekündigten Regens um eine Woche verschoben.

Die Haltestelle „Endersbacher Straße“ in Beinstein soll in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen beanspruchen. So werden an beiden Haltestellen Bodenindikatoren zur Orientierung für sehbehinderte sowie ein 18 Zentimeter hoher Bordstein eingebaut. Zusätzlich wird der Gehweg im Haltestellenbereich verbreitert, um den Anforderungen für gehbehinderte Personen gerecht zu werden.

Schritt für Schritt erfolgt der Umbau in Beinstein

Die gesetzliche Vorgabe wird in Waiblingen – wie in vielen anderen Kommunen auch – schrittweise umgesetzt. In diesem Jahr sind eben die Haltestellen Endersbacher Straße, Beinsteiner Straße, Meisenweg und – sollte es noch zu einer politischen Einigung kommen – Bürgerzentrum an der Reihe. Die Haltestellen am Alten Postplatz, an der Bahnhofstraße und am Salier-Schulzentrum sind schon entsprechend umgebaut. Nach Auskunft des Fachbereichsleiters für städtische Infrastruktur, Oliver Strauß, orientiert sich die Stadt bei der Priorisierung daran, an welchen Stationen die höchste Fahrgastfrequenz herrscht.

Fahrbahnbelag wird erneuert

Im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau wird in der Endersbacher Straße außerdem der Fahrbahnbelag erneuert sowie die Mittelinsel an der Einmündung Endersbacher Straße/Waiblinger Straße versetzt und neu begrünt. Im Verlauf der Bauarbeiten wird für die Dauer eines Bauabschnitts der Verkehr durch die Rathausstraße umgeleitet.

Kein Halt in der Endersbacher Straße

Die Busse der Linie 204 können die Haltestellen Endersbacher Straße und Rathaus in beiden Richtungen sowie die Haltestelle Mühlweg in Richtung Waiblingen je nach Baufortschritt nicht anfahren.

Umleitung für Busse

Die Busse fahren dann wie folgt: In Richtung Quellenstraße und Endersbach werden die Haltestellen Rathaus und Endersbacher Straße nicht bedient. In Richtung Hausweinberg wird an allen Haltestellen regulär gestoppt. In Richtung Waiblingen von Endersbach und Quellenstraße kommend entfallen die Haltestellen Endersbacher Straße, Rathaus und Mühlweg. In Richtung Waiblingen vom Hausweinberg kommend werden alle Haltestellen regulär bedient. In der Waiblinger Straße werden auf Höhe der Einmündung Endersbacher Straße Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Für den verschobenen Baustart ist nun der 13. März anvisiert. Allerdings ist für die folgende Woche nach Wochen der Trockenheit wie schon in dieser Woche erneut regnerisches Wetter vorhergesagt.