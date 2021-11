Verdi hat die regionalen Busunternehmen zu einem landesweiten Streik aufgerufen.

Auch Fahrer des Busunternehmens OVR (Omnibus Verkehr Ruoff) am Standort Waiblingen streiken an diesem Montag, 15. November.

Betroffene Buslinien 205, 207, 208, 209, 216, 218

{element}

Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind in Waiblingen die Buslinien 205, 207, 208, 209, 216 und 218 davon betroffen. Morgen (16. November) ist der elfte Termin in der Verhandlungsrunde, um in der