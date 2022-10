Bus-Verkehr in Waiblingen: Marode Glaspilze am Bahnhof verschwinden

Die maroden und teilweise geborstenen Unterstell-Glaspilze am Bahnhof Waiblingen werden entfernt. Mit der Demontage soll am Montag, 17. Oktober 2022, begonnen werden. Sie werden durch moderne Buswartehallen der Firma Kienzler Stadtmobiliar GmbH ersetzt. Die neuen Wartehallen sind mit Sitzgelegenheiten ausgestattet, entweder mit fünf oder sechs Plätzen. Die Stromversorgung erfolgt mit Solarpanels. Im Gegensatz zu den alten Unterständen sind die neuen an drei Seiten geschlossen, so dass die Wartenden künftig mehr vor Wind und Wetter geschützt sind.

Nächster Schritt der Bahnhofserneuerung

Die Wartestände sind ein Bestandteil der Bahnhofserneuerung und sollen zur Verbesserung der Optik und der Aufenthaltsqualität beitragen. Die Kosten einschließlich der Tiefbauarbeiten betragen 230 000 Euro. Die zeitliche Abfolge der Planung sieht den Abbruch der alten Glaspilze in den Kalenderwochen 42 bis 43 vor. Die Fundamente sollen in den Wochen 43 bis 45 hergestellt werden und im Anschluss werden die neuen Wartehallen montiert.

So lange die Glaspilze nun schon vor sich hin modern, so zügig kommt jetzt doch die Demontage. Denn als der Gemeinderat im Frühsommer die Erneuerung beschloss, war mit einem Termin im Lauf des Jahres 2022 nur bei optimistischen Annahmen zu rechnen.