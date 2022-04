Deutschlandweit herrscht in der Busbranche Fahrermangel. Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen sprach erst Anfang 2022 davon, dass rund 36.000 Fahrer in den nächsten zehn Jahren fehlen werden. Flüchtlinge aus der Ukraine, die wegen Putins Angriffskrieg ihre Heimat verlassen mussten, könnten diese Lücken theoretisch füllen – doch eine Nachfrage beim Waiblinger Unternehmen Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) und bei der Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co. KG zeigt, dass es