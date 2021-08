Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in den derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft ver.di unangekündigt am Freitag, 13. August, von Betriebsbeginn bis Betriebsende zum Streik in Busbetrieben aufgerufen. In der Branche gibt es seit vielen Wochen immer wieder Streiks. Bei Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) ist der Standort Waiblingen betroffen. Das teilt das Unternehmen mit. Konkret geht es um die Linien 205, 207, 208, 209, 216, 218, N21 und N31.

OVR bittet

