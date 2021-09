Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie fast ohne Kulturveranstaltungen ist der Waiblinger Kultursommer eine richtig große Sache: Die Fantastischen Vier spielen gleich dreimal hintereinander auf der Brühlwiese in der Talaue und auch für Kabarett-Fans hat sich die Stadt etwas einfallenlassen: Am Dienstag, 7. September, treten die Comedians Christoph Sonntag und Florian Schroeder auf. Was können die Zuschauer von diesem Comedy-Duo erwarten?

{element}

Sicher ist: Es wird durchaus auch ein