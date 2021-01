Die Verlängerung des Corona-Lockdowns hat begonnen. Überrascht hat sie angesichts der hohen Infektionszahlen keinen – schon gar nicht die leidgeprüften Einzelhändler. Seit Montag gilt aber eine kleine Lockerung, die vielen Waiblinger Geschäftsleuten und Kunden das Leben zumindest ein bisschen erleichtert: „Click & Collect“ lautet das Stichwort. Kunden dürfen online oder am Telefon bestellte Ware wieder am Laden abholen. So etwa beim Stoffladen Cosa, bei Schuh Wäller oder beim Elektrohaus