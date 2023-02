CO2-Bilanz Waiblingen: Sorgenkind Verkehr - Belastung durch Autos nimmt zu

Waiblingen soll bis 2035 klimaneutral werden. Nicht nur das Rathaus, sondern die ganze Stadt mit privaten Haushalten und Firmen. Eine Bilanz des CO2-Ausstoßes zeigt indes, das die bisherigen Bemühungen beim Klimaschutz bei weitem nicht ausreichen. Besonders die fehlende Energieerzeugung vor Ort sowie der Verkehr machen Klaus Läpple, Leiter der Abteilung Umwelt, Sorgen. Anders als in anderen Bereichen hat die Verschmutzung durch Autos und Lkw sogar zugenommen.

Die gute Nachricht: Waiblingen liegt beim CO2-Ausstoß pro Person unter dem Landesdurchschnitt. Das geht aus der neuesten Bilanz hervor, welche die Energieagentur Rems-Murr im Auftrag der Stadt erstellt hat. Waiblinger blasen demnach pro Jahr 6,63 Tonnen Kohlendioxid in die Luft, der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 8,1 Tonnen. Nach den Zahlen, die auf einer Berechnungssoftware des IFEU-Instituts in Heidelberg basieren, verbrauchen die Waiblinger pro Kopf weniger Energie als der Durchschnitt. Die Bilanz birgt freilich ein großes „Aber“.

Bemühungen um Klimaschutz müssen vervielfacht werden

Denn in Waiblingen wird auch weniger regenerative Energie erzeugt – und zwar deutlich weniger. Bei der Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen hinkt Waiblingen drastisch hinterher und steht auf einer Indikatoren-Skala, die von null (schlecht) bis zehn (sehr gut) reicht, nur knapp vor der null. Die „neue“ Bilanz bezieht sich zwar auf das vorpandemische Jahr 2019, weil die Daten für die Auswertung immer mit großer Verzögerung zur Verfügung stehen. Die Richtung wird dennoch offensichtlich: Will Waiblingen bis 2035 klimaneutral werden, müssen die CO2-Emissionen um 310 680 Tonnen runter – um 19 400 Tonnen oder sechs Prozent jährlich. „Wie ambitioniert dieses Ziel ist, zeigt die Reduktion von 2015 bis 2019“, sagt Klaus Läpple. „In diesen vier Jahren konnten die Emissionen um 6,4 Prozent reduziert werden.“

Der „Nachholbedarf“ (Läpple) bei den Erneuerbaren betreffe außer Strom auch die Wärme. Biomasse sei eine Option, könne aber bei weitem nicht den Bedarf decken. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung liegt Waiblingen zwar auf Höhe des Bundesschnitts, habe jedoch als Energieträger dabei über Jahre auf Gas gesetzt.

Enttäuschung über langsamen Ausbau von Windkraft und Photovoltaik

Für die SPD forderte Urs Abelein, sich die städtischen Liegenschaften vorzunehmen. Sein Fraktionschef Roland Wied, der unlängst in einem offenen Brief an Stadtwerke-Chef Frank Schöller appellierte, alle Kraft auf den Ausbau von Sonnen- und Windenergie zu verwenden, zeigte sich „wahnsinnig enttäuscht“, wie wenig an der alten Wirkungsstätte Hermann Scheers bislang passiert ist. Alfonso Fazio (ALi) forderte die Stadtverwaltung auf, die entsprechenden Beschlüsse umzusetzen, namentlich den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf ohnehin versiegelten Flächen wie Parkplätzen. „Wenn es nicht am Geld scheitert, woran dann?“

Tatsächlich habe die Stadt Waiblingen Gebäude, die einer energetischen Sanierung bedürfen, bestätigte Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Insbesondere im Fall des Marktdreiecks werde sie aber recht aufwendig. Dazu kommen strenge Auflagen, die zum Beispiel die Installation von Photovoltaik auf Schuldächern im Vergleich zu Privathäusern deutlich erschwerten, ergänzte Baubürgermeister Dieter Schienmann.

Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtwerken verbesserungsfähig

Infoabende für Gewerbetreibende über PV auf Firmendächern seien in Vorbereitung. Um die Arbeit von Stadt und Stadtwerken zu verbessern, wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, berichtete der Baubürgermeister. „Wir konnten bereits einige Hindernisse aus dem Weg räumen.“ Die Stadtwerke hätten zudem ein Eigeninteresse, auf den Parkplätzen der Hallenbäder Waiblingen und Neustadt Solaranlagen zu errichten, um die Defizite bei den Bäder-Betriebskosten zu verringern.

Photovoltaik auf Parkplätzen: Firmen sind skeptisch

Wenig Erfolg war der Verwaltung bisher bei ihren Versuchen beschieden, Unternehmen für die Überbauung ihrer Parkplätze mit Photovoltaik zu begeistern. Erträge seien zwar zu erwarten, aber: Die Firmen können schlecht die Entwicklung auf 20 Jahre - ein möglicher Zeitraum für die Verpachtung – hinaus überblicken. Die Flächen werden daher gerne als mögliches Potenzial für Erweiterungsbauten bewahrt – oder zur etwaigen Veräußerung bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung. Und im Vordergrund der Arbeit stünden nun einmal die geschäftliche Entwicklung und die Sicherheit der Arbeitsplätze. Nun versucht die Stadt ihr Glück beim großflächigen Einzelhandel, der bekanntlich ebenfalls große Parkplätze hat.

Die kommunalen Liegenschaften verursachen nur ein Prozent der Treibhausgasemissionen. Der Verkehr hingegen macht wie die Privathaushalte 30 Prozent aus – Tendenz steigend. Ein Effekt der aufkommenden Elektromobilität war bis 2019 nicht festzustellen. Für die nächste Bilanz wird zunächst ein Corona-Knick zu erwarten sein. Und später: Ob kommunale Bemühungen um den öffentlichen Nahverkehr den Trend irgendwann umkehren können? Der Verkehr auf der B 14 zumindest entzieht sich - zum Bedauern der Kommunalpolitik – ihrem direkten Einfluss.