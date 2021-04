Am Montag hat an den Waiblinger Schulen der Wechselunterricht begonnen, vom kommenden Montag an könnte damit schon wieder Schluss sein. Für Ingrid Pach, die kommissarische Schulleiterin der Comeniusschule, ist das eine schwierige Situation. Denn für die Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentrums (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist der Präsenzunterricht besonders wichtig. Regelmäßigkeit, Routine und der persönliche Kontakt zum Lehrer brauchen ihre