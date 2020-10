Comeniusschule Waiblingen: Schüler positiv getestet, weitere Klasse bleibt vorsorglich zu Hause

Ein Schüler der derzeit bereits in häuslicher Quarantäne befindlichen Klasse der Comeniusschule Waiblingen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das wurde am Donnerstagabend von der Stadtverwaltung mitgeteilt. Aufgrund von familiären Verbindungen zu einem Schüler einer weiteren Klasse der Comeniusschule bleiben vorsorglich am Freitag (9.10) auch die Schüler sowie die Lehrkraft dieser weiteren Klasse zu Hause. Die Eltern wurden von der Schule direkt informiert.