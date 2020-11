Corona an Waiblinger Kitas und Schulen: Manche müssen zu Hause bleiben, andere dürfen wiederkommen

In Waiblingen sind manche Kita-Gruppen wegen Corona-Verdachtsfällen vorsorglich zu Hause oder in Quarantäne. Gleichzeitig dürfen andere Gruppen wieder zurück in ihre Kitas und Schüler zurück in die Klassenzimmer.

Das hat die Stadtverwaltung am Freitagabend (13.11.) mitgeteilt: