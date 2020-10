Seit Juni treffen sich Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Spaziergängen in Waiblingen. Friedlich und ohne Zwischenfälle ist auch am Montagabend, 19. Oktober, in Waiblingen eine solche Demonstration über die Bühne gegangen. Wir waren dabei und haben die Demo beobachtet.

Erst sind es 14 Leute, die am Anfang alle recht dicht zusammenstehen – als sich jedoch bald darauf die Polizei nähert, verteilen sie sich. Langsam wächst die Gruppe auf 30 Leute an. Einige tragen weiße Fahnen,