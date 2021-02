Es soll die größte sogenannte "Corona-Demo" in Waiblingen seit Beginn der Pandemie werden: Am Montagabend (22.02.) findet in der Waiblinger Innenstadt eine Kundgebung mit rund 300 angemeldeten Teilnehmern statt.

Momentan sind nach Schätzung der Polizei und unseres Redakteurs vor Ort etwa 180 Menschen anwesend. Die Demo, die um 18 Uhr begann, läuft unter dem Motto „Wir wecken die Bevölkerung auf am 14.03.2021 wählen zu gehen!“

Ein massives Polizeiaufgebot, inklusive