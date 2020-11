Sogar Darth Vader ist da. Eine Person trägt die schwarze Maske des Bösewichts aus der Star-Wars-Saga, in der Hand hält sie ein leuchtendes Schwert, das an die sogenannten Lichtschwerter aus der Hollywoodfilmreihe erinnern soll. Anders als vor zwei Wochen versammeln sich die Maskengegner in Waiblingen an diesem Montagabend, 2. November 2020, gleich am Postplatz statt am Marktbrunnen.

Es sind auch deutlich mehr Leute, die diesmal gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren: Statt 30 wie am