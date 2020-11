Corona-Demo in Waiblingen: So fahren die Busse am Montag, 23. November

Am Montag, 23. November, werden aufgrund einer Demonstration in der Stadtmitte von circa 18.30 Uhr bis etwa 20 Uhr mehrere Buslinien in Richtung Bahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Blumenstraße und Obere Bahnhofstraße Richtung ZOB entfallen ersatzlos.

Es kann auch nach der Kundgebung noch zu Verspätungen kommen

Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Waiblingen-Bahnhof und Stadtmitte auszuweichen. Laut Stadt Waiblingen ist mit Fahrplanabweichungen und Teilausfällen bis Betriebsschluss zu rechnen. Geplante Anschlüsse könnten gegebenenfalls nicht erreicht werden. Für die Linien 201, 204, 206, 207 und 209 gilt in diesem Zeitraum folgende Regelung: Die Busse verkehren ab Haltestelle Stadtmitte über die Mayener Straße und Devizesstraße zum Bahnhof.

Linie 208 Richtung Galgenberg verkehrt vom Bahnhof über das Berufsschulzentrum zur Haltestelle Talstraße (diese wird mit bedient) und dann weiter über die Schmidener Straße auf dem normalen Linienweg. Die Haltestellen Finanzamt, Fronackerstraße, Christofstraße und Ludwigsburger Straße entfallen. In die Gegenrichtung verkehrt der Bus auf der gleichen Route.