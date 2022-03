Nach Ablauf der Faschingsferien sind aktuell 15 Kinder, die in Waiblinger Kindertagesstätten betreut werden sowie sieben Mitarbeitende mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt die Stadt Waiblingen auf Nachfrage der Lokalredaktion Waiblingen mit.

114 Schülerinnen und Schüler, die an Schulen in Waiblingen unterrichtet werden, haben sich ebenso mit dem Corona-Virus angesteckt sowie fünf Lehrerinnen und Lehrer. Eine Klasse befindet sich aktuell im Fernunterricht, so die Stadt