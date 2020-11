An der Johannes-Landenberger-Schule in Waiblingen gibt es zwei Corona-Fälle. Ein Schüler und ein Lehrer sind positiv auf das Virus getestet worden, wie das Landratsamt am Donnerstag, 26. November, auf seiner Internetseite informiert hat.

Eine Klasse ist demnach in Quarantäne. Die Johannes-Landenberger-Schule ist eine Sonderberufs- und Sonderberufsfachschule der Diakonie Stetten.