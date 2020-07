Corona-Fälle in der Kita Obsthalde in Beinstein - zwei Gruppen geschlossen

Zwei Personen aus dem Personal der Kita Obsthalde in Beinstein sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt Waiblingen am Freitagabend mit. „In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“ werden daher von Montag, 13. Juli, an zwei Kindergarten-Gruppen (Ü3) der Kita Obsthalde geschlossen bleiben.

Alle Eltern der Kinder in den beiden von der Schließung betroffenen Gruppen würden zur Zeit von den Covid-Teams der Stadt telefonisch kontaktiert und informiert. Darüber hinaus stehe die Kita-Leitung in Kontakt mit dem Elternbeirat. Von der Schließung betroffen sind die Gruppen zwei und drei. Die übrigen vier Gruppen der Kita sind am Montag wie gewohnt geöffnet. Einen bestätigten Corona-Fall bei einem Schüler meldete am Mittag bereits die Wichernschule in Fellbach.