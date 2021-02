Zwei Corona-Fälle gibt es derzeit in den Kitas in Waiblingen und seinen Ortschaften. Das teilte die Waiblinger Stadtverwaltung am späten Mittwochabend, 24. Februar 2021, mit. Dazu gesellen sich ein Verdachtsfall und personelle Engpässe wegen Krankheit. Seit Montag, 22. Februar 2021, sind die Kitas in Baden-Württemberg wieder regulär geöffnet, nachdem sie wegen des Lockdowns wochenlang nur eine Notbetreuung anbieten durften.

Betroffen ist zum einen die Kita Bangertstraße in Neustadt.