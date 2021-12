„In der Tat ist ein Mitarbeiter unserer Filiale in Waiblingen am Wochenende positiv auf Corona getestet worden“: Hartmut Schlegel von der Pressestelle der Postbank bestätigt am späten Montagvormittag (20.12.) die Information unserer Redaktion, dass das Postbank-Finanzcenter in der Mayenner Straße 63 am Montagmorgen für den ganzen Tag geschlossen wurde.

Die Schließung ist nach Bekanntwerden des Testergebnisses unverzüglich erfolgt, wie der Sprecher klarstellt. Ob es sich um die