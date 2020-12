Die Zahl der Corona-Infektionen in den Heimen steigt seit Wochen – und auch Waiblingen ist davon nicht verschont. Wie können die Bewohner und Mitarbeiter da noch Weihnachten feiern? Muss der Heiligabend ausfallen? Das Haus Miriam in Waiblingen-Süd etwa kämpft seit Anfang Dezember mit Corona. Während 2019 in der Adventszeit für die Bewohner jede Woche was geboten war, sei es ein Basar oder eine Nikolausfeier, wird jetzt die ganze Kraft in die Aufrechterhaltung des Betriebs