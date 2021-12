Corona-Impfaktion in Waiblingen: Noch freie Termine am Montag (13.12.)

Bei einer Corona-Impfaktion am Montag (13.12.) in Waiblingen sind noch über 50 Termine frei. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Die Aktion findet von 9 bis 15 Uhr im Salier-Gymnasium (Im Sämann 32, 71334 Waiblingen) statt. Termine können auf der Homepage des Landratsamtes unter "Resttermine" gebucht werden.