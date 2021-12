Die Stadt Waiblingen hat im Einkaufscenter Remspark in Waiblingen-Süd ein kommunales Impfzentrum eingerichtet. Die Terminvergabe für den Dezember beginnt an diesem Montagabend (6.12.). Am Dienstag und am Mittwoch verabreichen Waiblinger Ärzte die ersten Corona-Impfungen – allerdings noch ohne feste Termine. „Für diese beiden ersten Tage werden die Termine spontan, nach Eintreffen der Impflinge, vergeben. Mit Wartezeiten muss gegebenenfalls gerechnet werden“, heißt es in einer aktuellen