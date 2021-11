Corona-Impfung nur mit Anmeldung: 50 Biontech-Termine frei in Bittenfeld

Die Arztpraxis Dr. Anke Menikheim beteiligt sich an der Aktion „Wir impfen für Ihr Leben gern“. Dabei werden am Samstag, 27. November, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr insgesamt 300 Dosen Comirnaty von Pfizer/Biontech verimpft. Adresse: Im Feldblick 16 in 71336 Bittenfeld. Im Moment sind noch rund 50 Dosen frei. Interessierte können sich per E-mail unter info@dr-menikheim.de mit folgenden Angaben: Rückrufnummer, Name und Impfstatus sowie Name des verabreichten Impfstoffes und das Datum der letzten Impfung, melden. Wenn noch ein Termin möglich ist, erhalten die Interessierten einen Anruf. Wenn nicht, wird die E-Mail vernichtet. Das teilt die Praxis Menikheim mit.