Ein Kind in der Kita Salierstraße in Waiblingen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt die Stadtverwaltung Waiblingen am späten Donnerstagabend (15.04.) in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Kita-Gruppen in Quarantäne

Aufgrund des positiven Testergebnisses des Kindes müssen sich die Kinder und Mitarbeiter zweier Kita-Gruppen in der Salierstraße als enge Kontaktpersonen in Quarantäne begeben.

Auch in der Gemeinde Kernen befindet sich momentan eine