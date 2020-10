„Lehrkraft positiv getestet – eine Klasse in häuslicher Quarantäne“, „Schüler positiv getestet – Mitschüler und Lehrkräfte mit direktem Kontakt in Quarantäne“: Solche Meldungen häufen sich. In Waiblingen sind je alle drei Schulen des Staufer- und des Salier-Schulzentrums betroffen. Angesichts der sprunghaft steigenden Infektionszahlen verwundert das kaum noch – und überall wächst die Sorge vor einem unruhigen Winter.

„Wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet“, berichtet Axel