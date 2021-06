Einzelunterricht und Gruppen bis maximal fünf Personen können schon seit einer Weile an der Musikschule Unteres Remstal wieder in Präsenz unterrichtet werden, nachdem dies monatelang nicht möglich war. Blasinstrumente und Gesang waren laut Leiter Heiko von Roth zunächst noch ausgeschlossen - doch seit der seit 7. Juni in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung sind auch Blasinstrumental- und Gesangsunterricht an den Musikschulen mit bis zu fünf Personen wieder erlaubt.

Der