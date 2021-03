„5000 Brote“ für „Brot für die Welt“ ist eine gemeinsame Aktion, die seit etlichen Jahren von der Bäckerinnung, „Brot für die Welt“ und Konfirmanden in ganz Deutschland umgesetzt wird – und auch schon mehrmals in Waiblingen. In diesem Jahr findet wegen Corona allerdings alles auf besondere Weise statt.

„Die Konfirmandinnen und Konfirmanden dürfen nicht in die Backstuben der Bäckereien und dort selbst die Brote backen. Das geht leider nicht“, erläutert Pfarrer Matthias Wagner.