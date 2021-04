30 bis 45 Personen haben sich am Sonntagmittag (25.4.) auf der Brühlwiese in der Waiblinger Talaue nahe dem Bürgerzentrum getroffen. Teilweise ließen sie sich dort auf Campingstühlen nieder oder tanzten bei Akkordeonmusik. Zeuge der „Corona-Party“ wurde Erwin Ziegenheim, der mit seinen beiden Enkelinnen in der Talaue unterwegs war. „Warum dürfen die das?“ fragten die Beiden, die jeden Tag in der Schule stundenlang mit Masken leben, um andere und sich zu schützen und auf ihre Freunde