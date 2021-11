Am Donnerstag und Freitag haben erneut landesweite Kontrollen in der Gastronomie stattgefunden. „Es handelt sich um verdachtsunabhängige Kontrollen im Gastronomiegewerbe“, so Benjamin Schock, Leiter der Bürgerdienste bei der Stadt Waiblingen. „In erster Linie geht es um die Sensibilisierung der Gastronomiebetriebe, die Vorgaben der Corona-Verordnung zu beachten.“

Vier Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes kontrollierten in Waiblingen insgesamt 17 Gaststätten.