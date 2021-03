Ursprünglich wollte die Drogeriekette Müller schon am Mittwoch, 10. März, Corona-Schnelltests in ihren Filialen verkaufen – doch das hat dann doch nicht geklappt. Nun kündigte das Unternehmen am Donnerstag an, am Freitag, 12. März, in zahlreichen Filialen loszulegen. Das bedeutet, dass die Tests auch in der Filiale in Waiblingen am Alten Postplatz 9 erhältlich sein können.

Sicher ist das aber nicht, weil Müller sonst geschrieben hätte, dass die Tests von Freitag an in allen Filialen