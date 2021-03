Update: Den Corona-Schnelltest wollen die Drogerieketten Rossmann und Müller am Mittwoch, 10. März 2021, erstmals in ihren Läden verkaufen – darunter auch in ihren Filialen in Waiblingen und Umgebung. Die Frage ist: Können sie ihr Versprechen halten? Die Drogeriekette DM möchte am Freitag, 12. März, nachlegen. Ursprünglich wollte DM bereits am Dienstag, 9. März, starten, ebenso wie Rossmann - das klappte dann aber nicht. Und Discounter Aldi Süd plant, noch in dieser Woche wieder Schnelltests