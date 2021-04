Corona-Schnelltests für Schulen: Erste Lieferung vom Land an die Stadt Waiblingen

Die Stadt Waiblingen hat am Donnerstag (15.4.) vom Land "eine erste Teillieferung" an Corona-Schnelltests für die Schulen erhalten. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Die Stadt sei aber bereits in Vorleistung gegangen und habe den städtischen Schulen schon Teskits zur Verfügung gestellt.

"Die Lieferung der Testkits des Landes war für Anfang dieser Woche angekündigt. Am heutigen Donnerstag kam eine erste Teillieferung an", so die Stadt. "Wann die restlichen Testkits des Landes eintreffen, ist offen."

Neben der Kommissionierung und der Verteilung der Tests an die Schulen benötigen laut der Mitteilung der Verwaltung aber auch die Schulen selber einen zeitlichen Vorlauf, um sicherzustellen, dass die Kits am Montagmorgen in den Klassenzimmern bereitliegen. "Deshalb hat die Stadt Waiblingen als Schulträgerin nicht auf das Land gewartet, sondern hat ihre Schulen mit Selbsttests ausgestattet, damit ab dem kommenden Montag die Testungen durchgeführt werden können."

OB Hesky: Stadt Waiblingen geht "überbückend in Vorleistung"

Oberbürgermeister Andreas Hesky: „Um den Schulen zur Seite zu stehen, geht die Stadt überbrückend in Vorleistung. Allen Schulen in städtischer Trägerschaft stellen wir Testkits für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, damit der Start am Montag morgen möglichst gut verlaufen kann. Es ist mir ein Anliegen, dass die Schulen für das Testen gut ausgestattet sind und wir dadurch die Vorbereitungen für den Präsenzunterricht erleichtern können.“

Am kommenden Montag, 19. April 2021, sollen die Schulen in Baden-Württemberg wieder in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht starten. Die Landesregierung hat festgelegt, dass dann eine sogenannte indirekte Testplicht gilt. Das Vorliegen eines negativen Testergebnisses ist die Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.

Damit regelmäßige Testungen durchgeführt werden können, hat das Land zugesagt, die Schulen mit Testkits für die Schülerinnen und Schüler auszustatten.