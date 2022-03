Impfgegner haben mit ihrer Teilnahme am Corona-„Spaziergang“ in Waiblingen 105 Impfungen in ärmeren Ländern ermöglicht. Das teilt die Initiative „Impfpatenschaft für Querdenker“ mit. Gezählt wurden am vergangenen Montag, 28. Februar, 127 „Spaziergänger“ und somit deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Durch die vorab zugesagten Spenden pro Teilnehmer wurden 472,78 Euro erbracht, was laut der Initiative der besagten Zahl an Impfungen über die Hilfsorganisation Covax