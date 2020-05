Die Stadtverwaltung hat die Eltern im Kinderhaus „Im Sämann“ über einen Corona-Verdachtsfall in der Kita informiert. Wie Erika Schwiertz, Fachbereichsleiterin Bildung und Erziehung, mitteilte, hat sich eine pädagogische Fachkraft nach einschlägigen Symptomen einem Corona-Test unterzogen und wartet jetzt zu Hause auf das Ergebnis. Alle Fachkräfte in den Einrichtungen in Waiblingen seien angehalten, bei Erkältungs- oder Grippesymptomen sofort zu Hause zu bleiben und den Arzt aufzusuch