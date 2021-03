Corona-Verdacht in Hegnach: Kinder der Kita Im Burgmäuerle vorsorglich zu Hause

Bei der Kita Im Burgmäuerle in Hegnach wird aufgrund eines Corona-Falles „im familiären Umfeld“ eine Person aus der Mitarbeiterschaft getestet, so die Stadt. Zwei Gruppen sind vorsorglich zu Hause.

Wie ist der Stand in der Ringstraße und der Kita Im Sämann?

In der Kita Ringstraße in Waiblingen-Neustadt ist die Quarantäne zweier Gruppen beendet. Eine der Gruppen konnte laut Stadtverwaltung bereits am 23. März zurückkehren, seit Freitag ist auch die zweite Gruppe wieder geöffnet.

Im Kinderhaus Im Sämann können zwei Gruppen des Elementarbereichs am Montag, 23. März, nach einer vorsorglichen Schließung wieder geöffnet werden.

Kita Bangertstraße und Beim Wasserturm: Noch Einschränkungen?

In der Bangertstraße werden ab Montag wieder die regulären Betreuungszeiten angeboten, in der Kita Beim Wasserturm hingegen sind die Öffnungszeiten wegen Krankheitsfällen auch kommende Woche eingeschränkt.