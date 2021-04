Über die Osterfeiertage droht die Gefahr, dass es an öffentlichen Plätzen und Parks in Waiblingen wieder verstärkt Verstöße gegen die Corona-Auflagen gibt. Die Stadt teilte nun auf Nachfrage mit, dass sie die Freizeitanlagen selbstverständlich kontrollieren werde. „Aber flächendeckende Kontrollen sind in keiner Kommune möglich, auch nicht in Waiblingen“, betont die Abteilung Ordnungswesen der Stadt.

Dass sich viele Leute mitten in der Pandemie alles andere als vernünftig verhalten,