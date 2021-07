Anders als noch bei Corona-Verstößen in der ersten Welle fallen bei Verstößen in der zweiten Welle deutlich geringere Bußgelder an. Das sagt Martin Luippold, Richter am Amtsgericht Waiblingen und ständiger Vertreter des Amtsgerichtsdirektors. Nach wie vor besteht der Großteil der etwa 70 Verhandlungen, die pro Monat wegen Ordnungswidrigkeiten anfallen, aus Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung – und nur in etwa 20 Prozent der Fälle geht es um das Infektionsschutzgesetz. Allerdings kommt