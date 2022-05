Corona-Verstoß: Beschwerde gegen Urteil vom Amtsgericht Waiblingen scheitert

100 Euro Geldbuße wegen eines Corona-Verstoßes sollte eine 54-Jährige laut einem Urteil des Amtsgerichts Waiblingen zahlen – doch die Frau wollte das nicht akzeptieren. Sie legte Rechtsbeschwerde ein, was bei Urteilen des Amtsgerichts Waiblingen zu Corona-Verstößen nach wie vor sehr selten vorkommt. Der Bußgeldsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG) musste sich daher mit der Beschwerde befassen – und nun liegt die Entscheidung vor.

170 Leute bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Welzheim

Die Frau soll bei einer Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen am 12. Dezember 2020 in Welzheim vorsätzlich keine Maske getragen haben, obwohl dies vorgeschrieben war. Motto der Veranstaltung war: „Coronoia 2020 – Nie wieder mit uns. Wir stehen heute auf! Wir bestehen auf Verhinderung obrigkeitsstaatlicher Schikanen. Wir stehen auf für die Beendigung der unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen“. Rund 170 Menschen nahmen damals an der Demo teil, darunter besagte 54-Jährige.

Der erste Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart hat nun im April durch den Vorsitzenden Richter entschieden, dass der Antrag der Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen das Urteil des Amtsgerichts Waiblingen vom 21. Juni 2021 kostenpflichtig verworfen wird. Das teilte Pressesprecher Matthias Merz mit. Zur Begründung sei ergänzend ausgeführt worden, dass die Versammlungsbehörde bei der Entscheidung über Auflagen einen Beurteilungsspielraum habe, den sie vorliegend nicht überschritten habe. Bei einer Demonstration mit circa 170 Teilnehmern könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Personen durchgehend einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Freien bei Unterschreitung des genannten Mindestabstands das Infektionsrisiko erheblich minimiert.

Zeitpunkt des Verstoßes spielt eine Rolle

Das Gericht verwies auch auf den Zeitpunkt, an dem die Ordnungswidrigkeit begangen wurde. Dies war am 12. Dezember 2020, also nach Inkrafttreten der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020. Die getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die teilweise zu erheblichen Eingriffen in grundrechtliche Freiheiten führten, veranlassten laut dem OLG den Gesetzgeber angesichts der länger andauernden Pandemielage, eine gesetzliche Präzisierung vorzunehmen – und zwar im Hinblick auf Dauer, Reichweite und Intensität möglicher Maßnahmen.

Insgesamt 60 Rechtsbeschwerden

Seit dem Jahr 2021 gingen beim Bußgeldsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart insgesamt 60 Rechtsbeschwerden zu Ordnungswidrigkeitsverfahren zum Thema Corona, Infektionsschutzgesetz und Versammlungsgesetz ein. Zwei dieser Verfahren stammten vom Amtsgericht Waiblingen. Seit Anfang Dezember 2021 kamen beim OLG 21 weitere Verfahren von verschiedenen Amtsgerichten hinzu. „Keines dieser weiteren Verfahren stammt vom Amtsgericht Waiblingen“, betont Pressesprecher Matthias Merz.